Франция

Голландский специалист заменил Руди Гарсию на посту главного тренера "ткачей".

Бывший наставник Байера и Аякса Петер Бос стал новым главным тренером Лиона, сообщает пресс-служба французского клуба.

Соглашение между "ткачами" и 57-летним голландцем рассчитано до конца сезона-2022/23.

На своем новом месте Бос заменит Руди Гарсию, у которого закончился контракт по итогам прошедшей кампании.

По итогам минувшего сезона Лион финишировал на четвертом месте в Лиге 1, что дает "ткачам" право на участие в Лиге Европы.

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