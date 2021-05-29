Голландский специалист заменил Руди Гарсию на посту главного тренера "ткачей".
Петер Бос (по центру), ФК Лион
29 мая 2021, 19:59
Бывший наставник Байера и Аякса Петер Бос стал новым главным тренером Лиона, сообщает пресс-служба французского клуба.
Соглашение между "ткачами" и 57-летним голландцем рассчитано до конца сезона-2022/23.
На своем новом месте Бос заменит Руди Гарсию, у которого закончился контракт по итогам прошедшей кампании.
По итогам минувшего сезона Лион финишировал на четвертом месте в Лиге 1, что дает "ткачам" право на участие в Лиге Европы.
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