Франция

За процессом переговоров следят еще несколько именитых клубов Европы.

Уход Антонио Конте с поста главного тренера миланского Интера рискует стать не единственной потерей "змей" после их чемпионского сезона.

Как сообщал ранее Football.ua, французский Пари Сен-Жермен включился в борьбу за флангового полузащитника "нерадзурри" Ашрафа Хакими.

Согласно данным журналиста RMC Sport Мохамеда Бухафси, "красно-синие" уже серьезно преуспели в переговорном процессе, и даже сумели заключить принципиальную договоренность с самим игроком о переходе. Хакими оказался под впечатлением от презентованного ему проекта развития французского клуба, поэтому выразил заинтересованность в переходе.

Однако, пока переговоры между ПСЖ и Интером все еще продолжаются, конкуренты новоиспеченных чемпионов Италии не дремлют. Лондонский Челси и мюнхенская Бавария пристально наблюдают за согласование сделки, о чем ранее сообщало итальянское подразделение Sky Sports.

Уже в дебютном для себя сезоне под руководством Антонио Конте Ашраф Хакими принял участие в 45-и матчах за Интер, забив семь голов и отдав 11 результативных передач.

Его контракт с миланским клубом действует до 2025-го года, а трансферная стоимость, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 50 млн евро. В то же самое время, ранее была информация о том, что ПСЖ предложил за футболиста 60 млн евро.