Франция

Футболист надеется, что сможет перейти в другой клуб.

Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе не рассматривает вариант о продлении контракта с клубом.

Как сообщает Marca, предстоящий сезон-2021/22 станет для форварда последним в футболке парижского клуба.

Он с нетерпением ожидает нового сезона и не намерен требовать трансфер текущим летом. Его контракт истекает в следующем году и он планирует покинуть ПСЖ свободным агентом.

При этом в сезоне-2021/22 он надеется добиться выдающихся успехов, чтобы отблагодарить ПСЖ за годы в команде.

Однако президент парижан Аль-Хелаифи заявил, что форвард не продается и точно останется в команде.

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