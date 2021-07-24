Франция

Стала известна зарплата Джанлуиджи Доннаруммы в составе вице-чемпиона Франции.

"Чистая" зарплата Джанлуиджи Доннаруммы в ПСЖ составит 7 миллионов евро в год — сообщает La Gazzetta dello Sport.

Это на 1 миллион евро больше, чем он получал в Милане, но на 1 миллион меньше, чем ему предлагали "дьяволы" в случае продления контракта.

Стоит отметить, что с учетом командных и персональных бонусов сумма, которую получит новоиспеченный чемпион Европы, может, по данным французских СМИ, достичь 12 миллионов.

Джиджио всю свою карьеру провел в Милане, за который сыграл 251 матч во всех турнирах.