Стала известна зарплата Джанлуиджи Доннаруммы в составе вице-чемпиона Франции.
Джанлуиджи Доннарумма, Getty Images
24 июля 2021, 11:42
"Чистая" зарплата Джанлуиджи Доннаруммы в ПСЖ составит 7 миллионов евро в год — сообщает La Gazzetta dello Sport.
Это на 1 миллион евро больше, чем он получал в Милане, но на 1 миллион меньше, чем ему предлагали "дьяволы" в случае продления контракта.
Стоит отметить, что с учетом командных и персональных бонусов сумма, которую получит новоиспеченный чемпион Европы, может, по данным французских СМИ, достичь 12 миллионов.
Джиджио всю свою карьеру провел в Милане, за который сыграл 251 матч во всех турнирах.