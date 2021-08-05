Франция

Амаду Онана сменил немецкий чемпионат на французскую Лигу 1.

Лилль на своем официальном сайте объявил о подписании контракт с полузащитником Гамбурга Амаду Онаной.

Соглашение с 19-летним бельгийским хавбеком рассчитано до лета 2026 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила около семи миллионов евро.

В минувшем сезоне Онана провел 26 поединков, все кроме одного во второй Бундеслиге, в которых забил три мяча.

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