Амаду Онана сменил немецкий чемпионат на французскую Лигу 1.
Амаду Онана, ФК Лилль
05 августа 2021, 16:59
Лилль на своем официальном сайте объявил о подписании контракт с полузащитником Гамбурга Амаду Онаной.
Соглашение с 19-летним бельгийским хавбеком рассчитано до лета 2026 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила около семи миллионов евро.
В минувшем сезоне Онана провел 26 поединков, все кроме одного во второй Бундеслиге, в которых забил три мяча.
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