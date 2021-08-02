Франция

Впервые с 2012 года этот трофей выиграл не ПСЖ.

Вчера, 1 августа, в Израиле был проведен поединок за Суперкубок Франции, в котором чемпион Лиги 1 Лилль минимально обыграл обладателя Кубка страны ПСЖ со счетом 1:0.

По информации OptaJean, Лилль стал седьмым клубом в истории, который смог завоевать Суперкубок Франции. До этого ПСЖ 10 раз выигрывал трофей, Лион — 7, Бордо, Марсель, Монако и Нант — по 2.

Также отметим, что впервые с 2012 года Суперкубок Франции достался не ПСЖ.

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