Франция

Наставник Марселя Хорхе Сампаоли будет рад, если его соотечественник продолжит свою карьеру в Лиге 1.

Каталонская Барселона официально объявила о прекращении сотрудничества с аргентинским форвардом Лионелем Месси.

Вероятнее всего, аргентинец продолжит карьеру во французском ПСЖ. Эту информацию подтвердил президент Барселоны Жоан Лапорта. Более того, в сети обнародованы финансовые детали потенциального контракта Месси с ПСЖ.

Наставник французского Марселя Хорхе Сампаоли, который тренировал Месси в сборной Аргентины, признался, что рад переходу аргентинца во французскую Лигу 1.

"Месси в Париже? Это просто великолепно для французского футбола. Лео — лучший игрок в мире. Даже если мы будем соперниками на поле, то это всё равно здорово", — приводит слова наставника издание Infobae.

Ранее сам Месси высказался о потенциальном переходе в ПСЖ.