Франция

Украинский форвард Труа вновь начнет поединок Лиги 1 на скамейке запасных.

Украинский нападающий Труа Николай Кухаревич остался на скамейке запасных на поединок второго тура французской Лиги 1 против Клермона. Об этом сообщает пресс-служба Труа.

Напомним, в прошлом туре украинский форвард дебютировал в матче против ПСЖ, выйдя на замену на 80-й минуте.

Поединок второго тура Лиги 1 Клермон — Труа пройдет сегодня, в 16:00.

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