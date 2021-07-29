Украинский форвард забил гол в товарищеской встрече.
Николай Кухаревич, ФК Труа
29 июля 2021, 15:59
Труа продолжает подготовку к предстоящему сезону во французской Лиге 1 и для этого команда провела очередной товарищеский матч против Метца.
В стартовом составе Труа вышел украинский нападающий Николай Кухаревич, который уже на седьмой минуте вывел свою команду вперед. Тем не менее, гол 20-летнего украинца не помог Труа одержать победу — вместо этого было поражение со счетом 1:2.
Напомним, Кухаревич перебрался в Труа из состава львовского Руха этим летом, подписав с французской командой контракт на пять лет.
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