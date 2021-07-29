Франция

Украинский форвард забил гол в товарищеской встрече.

Труа продолжает подготовку к предстоящему сезону во французской Лиге 1 и для этого команда провела очередной товарищеский матч против Метца.

В стартовом составе Труа вышел украинский нападающий Николай Кухаревич, который уже на седьмой минуте вывел свою команду вперед. Тем не менее, гол 20-летнего украинца не помог Труа одержать победу — вместо этого было поражение со счетом 1:2.

🎥 Le résumé du match d’hier face au FC Metz 👉 https://t.co/KGQA2u0mFl

Malgré l’ouverture du score de Mykola Kukharevych pour son premier but en bleu&blanc, les Troyens ont fini par s’incliner face à une belle équipe messine.#FCMESTAC 2-1#TeamEstac 🔵⚪️ pic.twitter.com/FbWDSdioIK — ESTAC Troyes (@estac_officiel) July 29, 2021

Напомним, Кухаревич перебрался в Труа из состава львовского Руха этим летом, подписав с французской командой контракт на пять лет.

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