Адиль Рами стал одноклубником Николая Кухаревича.
Адиль Рами, фото ФК Труа
25 августа 2021, 17:10
Труа решил усилить оборонительные порядки чемпионом мира — сообщил официальный сайт клуба.
35-летний Адиль Рами, пребывавший в статусе свободного агента, решил до 30 июня 2022 года связать свою судьбу с клубом, в составе которого выступает украинский нападающий Николай Кухаревич.
Рами выигрывал чемпионат мира 2018 года в составе национальной сборной Франции, за что был удостоен звания рыцаря Ордена Почетного Легиона.
Всего Адиль провел в составе "ле бле" 36 матчей (1 гол) и выступал за Фрежюс (58 матчей во всех турнирах, 0 голов), Лилль (163, 10), Валенсию (93, 6), Милан (44, 4), Севилью (79, 3), Марсель (75, 3), Фенербахче (7, 0) и Боавишту (22, 0).