Франция

Адиль Рами стал одноклубником Николая Кухаревича.

Труа решил усилить оборонительные порядки чемпионом мира — сообщил официальный сайт клуба.

35-летний Адиль Рами, пребывавший в статусе свободного агента, решил до 30 июня 2022 года связать свою судьбу с клубом, в составе которого выступает украинский нападающий Николай Кухаревич.

🗣 𝘼𝙙𝙞𝙡 𝙍𝙖𝙢𝙞 𝙚𝙣 𝘽𝙡𝙚𝙪&𝘽𝙡𝙖𝙣𝙘 ! 🔥

Le Champion du Monde 2018 portera les couleurs de l’ESTAC jusqu’en juin 2022 !

Bienvenue à Troyes Adil ! 💯

Plus d’infos 👉 https://t.co/XnFTY83o4f#Mercato #TeamEstac 🔵⚪ pic.twitter.com/LKuGkNediM — ESTAC Troyes (@estac_officiel) August 24, 2021

Рами выигрывал чемпионат мира 2018 года в составе национальной сборной Франции, за что был удостоен звания рыцаря Ордена Почетного Легиона.

Всего Адиль провел в составе "ле бле" 36 матчей (1 гол) и выступал за Фрежюс (58 матчей во всех турнирах, 0 голов), Лилль (163, 10), Валенсию (93, 6), Милан (44, 4), Севилью (79, 3), Марсель (75, 3), Фенербахче (7, 0) и Боавишту (22, 0).