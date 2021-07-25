Франция

Выход украинского форварда на замену не помог его команде избежать разгрома.

Николай Кухаревич, перешедший в Труа из Руха, впервые вышел на поле в составе новой команды.

Украинский форвард вышел на поле на 70-й минуте товарищеского матча против Анже, когда Труа уже проигрывал 0:3.

Переломить ход игры Кухаревичу и его партнерам по команде не удалось, счет не изменился.

Труа вернулся в Лигу 1 и в первом туре чемпионата Франции встретится на своем поле с ПСЖ 7 августа.