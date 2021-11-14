Форвард поделился мнением о партнере по команде.
Карим Бензема и Килиан Мбаппе, Getty Images
14 ноября 2021, 17:57
Нападающий сборной Франции Карим Бензема прокомментировал выступлениях с Килианом Мбаппе в команде после победы над Казахстаном (8:0).
"Мы с Мбаппе играли очень хорошо вместе. Я и раньше говорил о том, что мы очень хорошо совместимы.
Нам весело вместе, мы решаем ситуации, и мы помогаем команде, играя в коллективный футбол", – приводит слова Бензема портал Goal.
Ранее сообщалось, что Бензема обошел Трезеге в списке лучших бомбардиров сборной Франции.