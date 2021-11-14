Франция

Форвард поделился мнением о партнере по команде.

Нападающий сборной Франции Карим Бензема прокомментировал выступлениях с Килианом Мбаппе в команде после победы над Казахстаном (8:0).

"Мы с Мбаппе играли очень хорошо вместе. Я и раньше говорил о том, что мы очень хорошо совместимы.

Нам весело вместе, мы решаем ситуации, и мы помогаем команде, играя в коллективный футбол", – приводит слова Бензема портал Goal.

Ранее сообщалось, что Бензема обошел Трезеге в списке лучших бомбардиров сборной Франции.