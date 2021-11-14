ЧМ-2022. Отбор

Французский форвард оформил покер в матче против Казахстана.

Сборная Франции в поединке отборочного цикла ЧМ-2022 разгромила Казахстан со счетом 8:0.

В этом противостоянии французский форвард Килиан Мбаппе оформил покер.

По информации Opta Jean, 22-летний Мбаппе стал первым футболистом за 63 года, который смог забить четыре мяча за национальную команду в одной игре.

В последний раз такое удавалось на чемпионате мира 1958 года, когда Жюст Фонтен оформил покер в ворота сборной Германии (6:3) в поединке за третье место.

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