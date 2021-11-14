ЧМ-2022. Отбор
Наставник Франции остался в восторге от своего подопечного.
Дидье Дешам (слева) и Килиан Мбаппе, Getty Images
14 ноября 2021, 10:19
В рамках седьмого тура квалификации чемпионата мира-2022 сборная Франции на своем поле не оставила ни малейшего шанса на спасение национальной команде Казахстана (8:0), благодаря чему выиграла свою отборочную группу и получила прямую путевку на мундиаль.
Франция — Казахстан 8:0 Видео голов и обзор матча
"Это был очень удачный вечер для Килиана. Он постепенно начинает правильно и вдумчиво работать над своими возможностями. Обладая перфекционистским образом мышления, Мбаппе способен и дальше продолжать делать разницу на футбольном поле и быть эффективным для любой команды, где бы он не выступал.
Все, что он делает прямо сейчас, это сводит с ума аналитиков своими показателями результативности.
Лично для меня, крайне важно, что Килиан в этот вечер сумел продемонстрировать в полной мере свою эффективность, высокий класс и душевное равновесие.
Мбаппе мог бы забить и пять голов, но отдал право пробивать пенальти Антуану Гризманну. Этот жест лишь доказывает тот факт, что наши нападающие готовы делиться успехом между собой.
Килиан способен на все. Сегодня у него было достаточно свободного пространства на поле, и он спокойно возвращался в оборону тогда, когда это было необходимо. Я никогда не ставил его в фиксированную позицию, и уж тем более не говорил ему становиться центральным нападающим", — подытожил французский специалист.
В заключительном поединке отборочного раунда чемпионата мира-2022 сборная Франции проведет гостевой матч против Финляндии.