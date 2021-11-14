ЧМ-2022. Отбор

Автор дубля в ворота Казахстана теперь располагается в пятерке лучших.

В рамках домашнего поединка седьмого тура квалификации чемпионата мира-2022 сборная Франции окончательно сняла все вопросы относительно своего прямого попадания на мундиаль, разгромив Беларусь со счетом 8:0.

Франция — Казахстан 8:0 Видео голов и обзор матча

Двумя голами в отчетном поединке отметился нападающий мадридского Реала и команды Дидье Дешама Карим Бензема, что позволило ему в итоге обойти в рейтинге бомбардиров в истории своей сборной культового форварда Давида Трезеге (34 гола), и попасть в топ-5 лучших голеадоров.

Отныне, Бензема входит в число наиболее успешных бомбардиров "Les Bleus" с показателем в 35 голов, и уже на шесть мячей отстает от легендарного Мишеля Платини.

"Никогда не думал, что мне удастся обогнать Трезеге в рейтинге бомбардиров сборной, но очень счастлив от того факта, что мне удалось это сделать. Давид Трезеге — легенда нашей страны, но самым главным в матче против Казахстана было одержать победу", — подытожил французский нападающий в послематчевом интервью.

Отметим, что рейтинг бомбардиров возглавляет Тьерри Анри с 51 голами, следом за ним идет Оливье Жиру (46) и Антуан Гризманн (42).