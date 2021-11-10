Испания

Полузащитник Реала поддержал кандидатуру француза на награду.

Каземиро считает, что в 2021 году приз лучшему игроку Европы должен достаться Кариму Бензема — сообщает Marca.

"Я считаю, что мне выпала честь играть в таком клубе и вместе с такими футболистами, – цитирует бразильца испанское издание. – Когда-нибудь я буду рассказывать внукам о том, как играл рядом с Кроосом и Модричем!"

"В Реале также играет тот, кто, на мой взгляд, заслужил в нынешнем году Золотой мяч — Карим Бензема. А в недалеком будущем я вижу отличные перспективы у Винисиуса Жуниора".

29-летний полузащитник провел 58 матчей (4 гола) за национальную сборную Бразилии и выступал за Сан-Паулу (111 матчей во всех турнирах, 11 голов), Реал (327, 30) и Порту (аренда, 42, 4).