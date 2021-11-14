ЧМ-2022. Отбор

Французский форвард поделился своими мыслями после игры с Казахстаном.

Нападающий сборной Франции Карим Бензема прокомментировал победу своей национальной команды над Казахстаном (8:0) в матче отборочного цикла ЧМ-2022.

"Мы знали, что соперник слабее нас, поэтому мы должны были проявить инициативу. Мы забивали голы, мы не уступали ни в чем. Нам было весело — думаю, это было видно на поле. Я счастлив играть так, как сегодня вечером, и побеждать", — приводит слова Бензема Sportz.kz.

Ранее сообщалось, что Бензема обошел Трезеге в рейтинге лучших бомбардиров сборной Франции.

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