Франция

Вратарь парижан произнес речь по случаю получения награды лучшему вратарю года.

Вратарь ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал свою новую награду — он был признан лучшим голкипером года по версии France Football.

"Это был невероятный сезон для меня, начиная с возвращения в Лигу чемпионов с Миланом и затем чемпионат Европы. Мы порадовали всех итальянцев и самих себя на Евро, и я до сих пор не могу выразить эмоции словами.

Потом я перешел в ПСЖ, чем я очень горжусь. Это был знак судьбы, ПСЖ всегда следил за мной, так что это было судьбой перейти сюда. Благодарю президента и директора за доверие, надеюсь отплатить им и выиграть много трофеев с этой командой.

Также я хочу поблагодарить мою семью, мою девушку и моего брата, который помогает мне каждый день во всем, что я делаю. Я хочу поблагодарить своих бывших тренеров и нынешних, которые каждый день помогают мне становиться как никогда сильным", — приводит слова Доннаруммы Football-Italia.

Ранее о получении наградой Доннаруммой высказался президент ПСЖ.