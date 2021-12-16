Франция

Французский нападающий рассказал о своем отношении к финансам.

Нападающий Пари Сен-Жермен и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мыслями от том, как его воспитывали родители, а также прокомментировал свое отношение к большим деньгам.

Футболист уверяет, что большая зарплата его интересует далеко не в первую очередь.

"Жизненный опыт куда важнее, чем бесконечный заработок денег. Конечно, это тоже важно, ведь есть семьи и они нуждаются в заботе. Тем не менее, это не то, что меня сейчас интересует больше всего. Мне интересно путешествовать, открывать для себя различные культуры.

Родители очень верно поступили, когда не сказали мне о тех миллионах, которые за меня предлагали. Кто бы из меня вырос, если я в 14 лет все это знал? Поэтому у меня такое спокойное отношение к деньгам. Это важная составляющая жизни, но она не движет мною каждую секунду", — сказал Мбаппе в интервью Paris Match.

По данным СМИ 22-летний форвард зарабатывает в ПСЖ 18 млн евро в год.

Ранее Мбаппе вошел в список претендентов на приз лучшему игроку года по версии Globe Soccer Awards.