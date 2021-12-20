Франция

Директор ПСЖ полностью доволен нынешним тренером.

Леонардо опроверг слухи о том, что парижане хотели назначить тренером Зинедина Зидана, а не Маурисио Почеттино.

"Мы не контактировали с Зинедином Зиданом или другим тренером, – сказал в интервью Europe 1 директор ПСЖ. – Даже до того, как назначить Маурисио Почеттино, мы не вели переговоров с Зиданом".

ПСЖ лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя (Марсель) на 13 очков.

В групповом турнире Лиги чемпионов ПСЖ финишировал на втором месте в группе А, усткпив Манчестер Сити 1 очко и опередив РБ Лейпциг на 4 пункта.