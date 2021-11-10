ЧМ-2022. Отбор

Футболист уехал в клуб после повреждения.

Вингер сборной Германии Юлиан Дракслер получил повреждение в расположении национальной команды.

Футболист не поможет "бундестим" в ближайших играх отбора на чемпионат мира-2022 с Лихтенштейном и Арменией. Об этом сообщает twitter-аккаунт сборной Германии.

Наставник сборной Германии Ханси Флик на пресс-конференции заявил, что Дракслер был активен на тренировках, но получил травму, из-за которой уехал обратно в ПСЖ.

Пока неизвестно, насколько серьезное повреждение у 28-летнего футболиста. Подробнее станет известно после прохождения игроком медобследования.

В текущем сезоне на счету вингера 14 матчей за парижан во всех турнирах, в которых он забил два мяча.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.