ЧМ-2022. Отбор
Футболист уехал в клуб после повреждения.
Юлиан Дракслер, Getty Images
10 ноября 2021, 23:55
Вингер сборной Германии Юлиан Дракслер получил повреждение в расположении национальной команды.
Футболист не поможет "бундестим" в ближайших играх отбора на чемпионат мира-2022 с Лихтенштейном и Арменией. Об этом сообщает twitter-аккаунт сборной Германии.
Наставник сборной Германии Ханси Флик на пресс-конференции заявил, что Дракслер был активен на тренировках, но получил травму, из-за которой уехал обратно в ПСЖ.
Пока неизвестно, насколько серьезное повреждение у 28-летнего футболиста. Подробнее станет известно после прохождения игроком медобследования.
В текущем сезоне на счету вингера 14 матчей за парижан во всех турнирах, в которых он забил два мяча.
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