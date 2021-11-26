ЧМ-2022. Отбор

Определился соперник национальной команды в плей-офф раунде.

Заняв второе место в турнирной таблице отбора на чемпионат мира-2022, сборная Украины вышла в плей-офф раунд.

В результате жеребьевки, которая состоялась в штаб-квартире УЕФА в Цюрихе, сборная Украины узнала своего соперника. Им станет сборная Шотландии.

В случае прохода сборной Шотландии, Украина сыграет против победителя пары Уэльс — Австрия.

Плей-офф будет состоять из двух этапов — полуфиналов и финалов. Финальные путевки на предстоящий мундиаль получат три национальные команды, которые одолеют своих соперников в финалах.

Полуфинальные матчи плей-офф пройдут 24-25 марта 2022 года, а финалы состоятся 28-29 марта.