Франция

Договоренность между клубами пока не достигнута.

Руководство Лиона выступило с опровержением информации о переходе полузащитника Бруно Гимарайнша в Ньюкасл — сообщил официальный Твиттер "ткачей".

Предложение в 40 миллионов евро от "сорок" пока не принято, несмотря на то, что СМИ объявили об этом, как о свершившемся факте.

Лион в 2019 году заплатил за Гимарайнша 20 миллионов евро Атлетико Паранаэнсе.

24-летний опорный полузащитник провел 3 матча (0 голов) за национальную сборную Бразилии и выступал в составе Аудакс (9 матчей во всех турнирах, 0 голов), Атлетико Паранаэнсе (106, 10) и Лион (73, 3).