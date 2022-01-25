Италия

Итальянский клуб не хочет отпускать немецкого защитника.

Аталанта ответила отказом на предложение Ньюкасла по трансферу защитника Робина Госенса. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

Ранее пресса утверждала, что "сороки" предлагают 27-летнему немцу соглашение до лета 2025 года с окладом в 3,5 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне Госенс провел восемь матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Он не появлялся на поле с конца сентября прошлого года из-за травмы.

Также отмечается, что теперь руководство "сорок" переключило свое внимание на защитника Байера Митчелла Баккера. Ему также предлагают контракт до 2025 года, а немцам — 19 миллионов евро.