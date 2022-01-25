Итальянский клуб не хочет отпускать немецкого защитника.
Робин Госенс, Getty Images
25 января 2022, 01:59
Аталанта ответила отказом на предложение Ньюкасла по трансферу защитника Робина Госенса. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
Ранее пресса утверждала, что "сороки" предлагают 27-летнему немцу соглашение до лета 2025 года с окладом в 3,5 миллиона евро в год.
В нынешнем сезоне Госенс провел восемь матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Он не появлялся на поле с конца сентября прошлого года из-за травмы.
Также отмечается, что теперь руководство "сорок" переключило свое внимание на защитника Байера Митчелла Баккера. Ему также предлагают контракт до 2025 года, а немцам — 19 миллионов евро.