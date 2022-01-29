Франция

Центрбек получит статус свободного агента.

Защитник Лоран Косельни покинет Бордо в ближайшее время, сообщает издание L’Equipe.

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта до закрытия январского трансферного окна.

В начале этого года Косельни испортил отношения с руководством клуба, после чего его отстранили от работы с первой командой. Теперь 36-летний игрок займется поисками нового клуба.

Косельни присоединился к Бордо в августе 2019 года из Арсенала за 5 млн евро. В текущем сезоне защитник провел 11 поединков в футболке "жирондинцев", отличившись одним ассистом.