Центрбек получит статус свободного агента.
Лоран Косельни, Getty Images
29 января 2022, 16:20
Защитник Лоран Косельни покинет Бордо в ближайшее время, сообщает издание L’Equipe.
Стороны договорились о досрочном расторжении контракта до закрытия январского трансферного окна.
В начале этого года Косельни испортил отношения с руководством клуба, после чего его отстранили от работы с первой командой. Теперь 36-летний игрок займется поисками нового клуба.
Косельни присоединился к Бордо в августе 2019 года из Арсенала за 5 млн евро. В текущем сезоне защитник провел 11 поединков в футболке "жирондинцев", отличившись одним ассистом.