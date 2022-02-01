Франция

Босниец, забивавший сборной Украины, стал одноклубником Игнатенко.

В последний день зимнего трансферного окна Бордо арендовал у Мальме защитника национальной сборной Боснии и Герцеговины Анеля Ахмедходжича — сообщил официальный сайт французского клуба.

Как и украинца Данило Игнатенко, Бордо взял Ахмедходжича в аренду до конца сезона с правом последующего выкупа.

Интересно, что в свое время Ахмедходжич забивал сборной Украины в отборочном турнире ЧМ-2022 и, кроме Боснии и Герцеговины, сыграл 1 матч за национальную сборную Швеции.

22-летний Ахмедходжич провел 12 матчей за национальную сборную Боснии и Герцеговины (1 гол) и выступал за Ноттингем Форест (1 матч во всех турнирах, 0 голов), Мальме (84, 3) и Хобро (аренда, 19, 1).