ЧМ-2022. Отбор
Портал оценил действия футболистов.
АНДРЕЙ ПЯТОВ (СЛЕВА), УАФ
13 октября 2021, 00:30
В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины во Львове упустила победу над сборной Боснии и Герцеговины (1:1).
Авторитетный портал WhoScored, по традиции, оценил действия футболистов в игре.
Лучшим на поле стал защитник гостей Анель Ахмедходжич, который стал автором забитого гола. Он получил оценку 7,7.
У сборной Украины лучшим признали вратаря Андрея Пятова, выдав ему оценку 7,3. Андрей Ярмоленко и Николай Матвиенко получили 7,1.
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