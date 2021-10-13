ЧМ-2022. Отбор

Портал оценил действия футболистов.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины во Львове упустила победу над сборной Боснии и Герцеговины (1:1).

Авторитетный портал WhoScored, по традиции, оценил действия футболистов в игре.

Лучшим на поле стал защитник гостей Анель Ахмедходжич, который стал автором забитого гола. Он получил оценку 7,7.

У сборной Украины лучшим признали вратаря Андрея Пятова, выдав ему оценку 7,3. Андрей Ярмоленко и Николай Матвиенко получили 7,1.

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