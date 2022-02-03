Франция

Парижане попытаются убедить французского специалиста.

ПСЖ приложит максимальные усилия, чтобы пригласить Зинедина Зидана на должность главного тренера перед началом следующего сезона, сообщает Foot Mercato.

Маурисио Почеттино покинет ПСЖ следующим летом, а руководство клуба видит Зидана идеальным кандидатом на его место. Парижане намерены возобновить переговоры с французским специалистом и готовы предложить ему заплату выше, чем у аргентинца.

Кроме того, "красно-синие" готовы расстаться с Леонардо, с которым Зидан не хотел сотрудничать.

Напомним, на этой неделе ПСЖ уведомил Почеттино, что уволит его по окончании текущего сезона.