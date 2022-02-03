Парижане попытаются убедить французского специалиста.
Зинедин Зидан, Getty Images
03 февраля 2022, 11:38
ПСЖ приложит максимальные усилия, чтобы пригласить Зинедина Зидана на должность главного тренера перед началом следующего сезона, сообщает Foot Mercato.
Маурисио Почеттино покинет ПСЖ следующим летом, а руководство клуба видит Зидана идеальным кандидатом на его место. Парижане намерены возобновить переговоры с французским специалистом и готовы предложить ему заплату выше, чем у аргентинца.
Кроме того, "красно-синие" готовы расстаться с Леонардо, с которым Зидан не хотел сотрудничать.
Напомним, на этой неделе ПСЖ уведомил Почеттино, что уволит его по окончании текущего сезона.