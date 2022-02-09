Франция

Швейцарский хавбек продолжит карьеру в МЛС.

Полузащитник Лиона Джердан Шакири подписал контракт с Чикаго Файр, сообщает пресс-служба клуба МЛС.

Соглашение с 30-летним швейцарцем рассчитано до конца сезона 2024 года.

Также отмечается, что Шакири стал самым дорогим трансфером в истории клуба. По информации СМИ, сумма трансфера составила около семи миллионов евро.

В нынешнем сезоне Шакири провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три ассиста.