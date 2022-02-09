Северная Америка

Осталось только подписать контракт.

Лион и клуб МЛС Чикаго Файр согласовали переход Джердана Шакири — утверждает журналист Фабрицио Романо.

В качестве компенсации Лион получит 7 миллионов евро, после чего останется лишь подписать бумаги, поскольку все условия личного контракта швейцарец уже уладил.

30-летний Шакири провел 100 матчей за национальную сборную Швейцарии (26 голов) и выступал за Базель (130 матчей во всех турнирах, 23 гола), Баварию (81, 17), Интер (20, 3), Сток Сити (92, 15), Ливерпуль (63, 8) и Лион (16, 2).

Интересно, что именно в Чикаго Файр прошла наибольшая часть карьеры самого известного украинца МЛС — Дмитрия «Димы» Коваленко, в свое время выигрывавшего Кубок МЛС, а также Восточную и Западную конференции (108 матчей и 26 голов за Чикаго Файр, 35 матчей, 2 гола за Нью-Йорк Ред Буллз, 22 матча, 1 мяч за Реал Солт-Лейк Сити и 23 матча и 1 гол за Лос-Анджелес Гэлакси).