Франция

Итальянский хавбек был сильно недоволен судейством в матче против Нанта.

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти может получить дисквалификацию на несколько матчей за свои действия после матча против Нанта (1:3) во французской Лиге 1. Об этом сообщает RMC Sport.

Напомним, 29-летний итальянец агрессивно раскритиковал работу судейской бригады после матча с Нантом.

Также действиями арбитров был сильно недоволен спортивный директор клуба Леонардо, которому грозит наказание.

По информации источника, высказывания представителей ПСЖ рассмотрит дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги.

После 25 туров ПСЖ набрал 59 очков и уверенно возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, опережая Марсель на 13 баллов.