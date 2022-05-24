Франция

Форвард чемпіонів Франції висловився щодо критики не свою адресу в Іспанії.

Нападник Парі Сен-Жермен та збірної Франції Кіліан Мбаппе висловився щодо продовження контракту зі своїм клубом, а також прокоментував критику на свою адресу з боку футбольних чиновників Іспанії.

Футболіст розуміє стан представників Реалу, але не збирається виправдовуватись за своє рішення.

"Любов до Франції — частина мого рішення щодо контракту. Я пишаюсь тим, що прийняв його самостійно, без будь-яких зовнішніх чинників. Я зробив вибір та вважаю його вірним.

Дійсно, це було найважче рішення в моєму житті і я розумію розпач в Ла Лізі. Тим не менш, я не буду виправдовуватись — просто приймаю це. Хочу писати історію у Франції, тому і вирішив затриматись тут на більш довгий строк", — розповів Мбаппе для CBS Sports.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ла Ліга подасть скаргу на ПСЖ до УЄФА та податкових органів через ситуацію з Мбаппе