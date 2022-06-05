Хавбек "блаугранас" може перебратися у французький чемпіонат.
МІРАЛЕМ П'ЯНІЧ, GETTY IMAGES
05 червня 2022, 15:21
Півзахисник Барселони Міралем П'яніч може продовжити свою кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, у послугах 32-річного боснійця зацікавлений Марсель, котрий уже провів попередні переговори з керівництвом "блаугранас".
Головний тренер Барселони Хаві не розраховує на футболіста, який минулого сезону виступав на правах оренди за Бешикташ. За "орлів" Міралем провів 26 поєдинків, у яких віддав чотири результативні передачі.
Чинний контракт П'янича з Барселоною розрахований до літа 2024 року.
Раніше повідомлялося, що Дані Алвес підпише новий контракт із Барселоною на наступному тижні.