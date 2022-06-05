Франция

Хавбек "блаугранас" може перебратися у французький чемпіонат.

Півзахисник Барселони Міралем П'яніч може продовжити свою кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, у послугах 32-річного боснійця зацікавлений Марсель, котрий уже провів попередні переговори з керівництвом "блаугранас".

Головний тренер Барселони Хаві не розраховує на футболіста, який минулого сезону виступав на правах оренди за Бешикташ. За "орлів" Міралем провів 26 поєдинків, у яких віддав чотири результативні передачі.

Чинний контракт П'янича з Барселоною розрахований до літа 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Дані Алвес підпише новий контракт із Барселоною на наступному тижні.