Каталонська Барселона отримала нового спонсора напередодні сезону-2022/23 в обличчі Spotify, у зв'язку із чим оновила домашню форму.

Відзначимо, що на футболках замість звичних двох полос з'явилось три, одна з яких темно-синього коліру.

The new Barça kit for the 2022/23 season! 💙❤ pic.twitter.com/pxdGT8h3pU