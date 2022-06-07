Франция

Парижани хочуть підписати Ловро Майєра.

Парі Сен-Жермен розглядає варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання FootMercato, паризький клуб націлився на підписання півзахисника Ренна Ловро Майєра.

Хорватський футболіст цього сезону провів 49 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився 11 голами та 13 результативними передачами.

Нагадаємо, що ПСЖ переключився на головного тренера Ніцци в якості заміни Почеттіно.