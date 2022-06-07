Парижани хочуть підписати Ловро Майєра.
Ловро Майєр, getty images
07 червня 2022, 19:59
Парі Сен-Жермен розглядає варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання FootMercato, паризький клуб націлився на підписання півзахисника Ренна Ловро Майєра.
Хорватський футболіст цього сезону провів 49 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився 11 голами та 13 результативними передачами.
Нагадаємо, що ПСЖ переключився на головного тренера Ніцци в якості заміни Почеттіно.