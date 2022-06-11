Франция

29-річний форвард може продовжити кар'єру на батьківщині.

Нападник ПСЖ Мауро Ікарді може перебратися до чемпіонату Аргентини. Про це повідомляє L'Equipe із посиланням на Radio Continental.

За інформацією джерела, у послугах 29-річного аргентинця зацікавлений Рівер Плейт.

Зазначається, що аргентинський клуб хотів би спробувати отримати футболіста такого рівня, але сам гравець не зацікавлений у такому варіанті продовження кар'єри.

Діючий контракт Ікарді із ПСЖ розрахований до літа 2024 року. Минулого сезону Мауро провів 30 матчів, у яких забив п'ять голів.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ має намір розлучитися з Ікарді та ще групою гравців.