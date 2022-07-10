Франция

За 24-річного гвінейця "доги" можуть сплатити близько 15 мільйонів євро.

Нападник Клермона Мохамед Байо може змінити клуб у літнє трансферне вікно, але залишитися у французькій Лізі 1. Про це повідомляє Saber Desfarges.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного гвінейця зацікавлений Лілль, який готовий запропонувати за футболіста 15 мільйонів євро.

Також наголошується, що особисті умови контракту вже узгоджені та залишилося узгодити лише суму трансферу.

Минулого сезону Байо провів 32 матчі у Лізі 1, у яких забив 14 голів і віддав п'ять результативних передач.