Франция

Гра пройшла на Японському Національному стадіоні у Токіо.

Сьогодні, 20 липня, відбувся товариський матч у японському Токіо, де зустрічалися французький ПСЖ та місцевий клуб Кавасакі Фронтале.

Рахунок у матчі було відкрито на 32 хвилині, коли результативним ударом відзначився Ліонель Мессі. У середині другого тайму парижани подвоїли перевагу в рахунку зусиллями Арно Калімуендо. Японці забили гол престижу на 84-й хвилині, а його автором став Кадзуя Ямамура.

Нагадаємо, ПСЖ є чинним чемпіоном Франції, а Кавасакі посідає третє місце у нинішньому розіграші чемпіонату Японії.

Новий сезон для ПСЖ розпочнеться матчем проти Клермона у першому турі чемпіонату Франції, який пройде 6 серпня.