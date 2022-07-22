Франция

Нідерландець залишить столицю Франції.

ПСЖ і нідерландський півзахисник Жоржиньо Вейналдум вирішили розлучитися цього літа. Про це повідомляє Фабріціо Романо. Наразі триває робота над тим, аби знайди новий клуб хавбека у найближчі терміни. Мова йде у першу чергу про оренду

Інтерес зі сторони Роми, про який повідомлялося раніше і справді присутній, проте до офіційної пропозиції від "вовків" справа не доходила. Сам 31-річний футболіст виразив готовність перейти до "вовків".

Вейналдум перейшов до ПСЖ із Ліверпуля влітку 2021-го. У минулому сезоні Жоржиньо провів 38 матчів у складі паризького гранду, записавши на свій рахунок 3 голи та 3 асисти.