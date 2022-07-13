Франция

Бразильський форвард має намір зосередитись на майбутньому чемпіонаті світу.

Нападаючий ПСЖ Неймар, швидше за все, залишиться гравцем паризького клубу наступного сезону. Про це повідомляє Goal.com.

За інформацією джерела, 30-річний бразилець не хоче залишати французький клуб цього літа, оскільки хоче повністю зосередитися на тому, щоб забезпечити собі ключову роль у збірній Бразилії на чемпіонаті світу в Катарі.

Таким чином Неймар відклав питання зі своїм трансфером на задній план, незважаючи на те, що ПСЖ готовий був не тільки продати футболіста, а й відпустити в оренду.

Чинний контракт Неймара із ПСЖ розрахований до літа 2025 року.

Минулого сезону Неймар провів 28 поєдинків, у яких забив 13 голів і віддав вісім результативних передач.