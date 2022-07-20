Бразилець не перейде до Сіті.
Неймар, Getty Images
20 липня 2022, 09:14
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував чутки про можливий перехід Неймара до Манчестер Сіті.
"Вибачте, але це неправда. Ця інформація не відповідає дійсності! Неймар — неймовірний гравець, і з того, що я знаю — він неймовірно приємний хлопець. Але інформація про наш інтерес — неправда" — приводить слова іспанського наставника Фабріціо Романо.
Раніше з'явилася інформація, що бразильський вінгер передумав іти з ПСЖ.