Англія

Бразилець не перейде до Сіті.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував чутки про можливий перехід Неймара до Манчестер Сіті.

"Вибачте, але це неправда. Ця інформація не відповідає дійсності! Неймар — неймовірний гравець, і з того, що я знаю — він неймовірно приємний хлопець. Але інформація про наш інтерес — неправда" — приводить слова іспанського наставника Фабріціо Романо.

Раніше з'явилася інформація, що бразильський вінгер передумав іти з ПСЖ.