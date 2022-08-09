Франция

33-річний чилієць продовжить свою кар'єру у Франції.

Колишній нападник міланського Інтера Алексіс Санчес найближчим часом стане гравцем Марселя. Про це повідомляє прес-служба французького клубу.

Французький клуб досяг домовленості про трансфер 33-річного чилійця.

За інформацією ЗМІ, футболіст підпише контракт до літа 2024 року.

Раніше чилієць розірвав контракт із міланським Інтером і став вільним агентом.

Нагадаємо, Санчес виступав за Інтер із літа 2020 року. За цей час він провів 108 матчів, у яких забив 20 голів і віддав 23 результативні передачі.