Франция

Івуарійський захисник може перейти до Ліги 1.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Ерік Баї привернув увагу з боку французьких клубів.

Як повідомляє видання L`Equipe, у гонитву за івуарійським футболістом включився Марсель, який дуже активно поводиться у поточне трансферне вікно.

У сезоні-2021/22 Баї провів сім ігор і не відзначився результативними діями. Діюча угода Баї з Манчестер Юнайтед розрахована до літа 2024 з опцією продовження ще на один сезон.

Нагадаємо, що також інтерес до Еріка Баї є в іншого представника елітного дивізіону Франції — Монако.