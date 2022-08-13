Франция

Нападник ПСЖ прокоментував власні шанси на перемогу в голосуванні.

Золотий м'яч — найвища індивідуальна нагорода футболістові, яка з моменту свого заснування в 1956 році авторитетним журналом France Football відзначає найкращого кращого європейського, а згодом — і світового, гравця за останній рік.

Останнього разу її володарем став аргентинський нападник Ліонель Мессі, тоді відзначити найкращого виконавця в 2020 році завадила пандемія COVID-19.

Однак цього року зіркового футболіста Парі Сен-Жермен не буде серед претендентів на перемогу в голосуванні за цю відзнаку, тоді як серед учасників буде присутнім його партнер за командою — форвард Кіліан Мбаппе.

23-річний гравець прокоментував свої шанси на здобуття відзнаки в останньому інтерв’ю.

"Хочу виграти Золотий м’яч якнайшвидше. Як і багато чого іншого. Мабуть, небагато наважуються це говорити в голос про подібні амбіції. Утім, я й досі переконаний, що найважче виграти цей трофей уперше.

Я думаю, що період моїх виступів у 18-21-річному віці дозволив мені закріпитись у топ-10 кращих гравців світу, хоча я й не був достатньо впливовим гравцем.

За останні два роки, як мені здається, я вийшов на новий рівень, маю більш вагомий статус на полі, краще відіграю у вирішальних матчах. Загалом, я став більш надійним для клубу та більш вірогідним кандидатом на цю премію", — заявив французький виконавець.

Зауважимо, що до переліку з 30 виконавців серед співвітчизників Мбаппе також присутні Крістофер Нкунку (РБ Лейпциг), Майк Меньян (Мілан) та Карім Бензема (Реал).