Парі Сен-Жермен працює над посиленням оборонної лінії поля у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання L`Equipe, чемпіон Франції отримав відмову від РБ Лейпциг щодо переходу захисника Мохамеда Сімакана.

Минулого сезону Бундесліги французький гравець провів 28 матчів на клубному рівні, в яких забив гол.

Нагадаємо, що раніше Адміністративний суд Парижа відхилив позов Ла Ліги про анулювання контракту Мбаппе.