Німецький клуб не готовий відпускати свого лідера.
Мохамед Сімакан, getty images
18 серпня 2022, 23:35
Парі Сен-Жермен працює над посиленням оборонної лінії поля у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання L`Equipe, чемпіон Франції отримав відмову від РБ Лейпциг щодо переходу захисника Мохамеда Сімакана.
Минулого сезону Бундесліги французький гравець провів 28 матчів на клубному рівні, в яких забив гол.
Нагадаємо, що раніше Адміністративний суд Парижа відхилив позов Ла Ліги про анулювання контракту Мбаппе.