Франция

Суд встановив, що контракт Мбаппе з ПСЖ не містить доказів серйозної та негайної шкоди.

Адміністративний суд у Парижі відхилив позов іспанської Ла Ліги про те, що новий контракт нападаючого Кіліана Мбаппе з ПСЖ має бути анульований. Про це повідомляє GFNF.

У липні Ла Ліга звернулася до адміністративного суду із проханням анулювати контракт 23-річного француза, оскільки вона вважала, що таке продовження порушує правила фінансового фейр-плей.

Ла Ліга стверджувала, що Професійна футбольна ліга (LFP) не повинна була схвалювати контракт. Ла Ліга також вимагала, щоб схвалення Національного управління контролю (DNCG) на продовження було відкликано.

Проте адміністративний суд у Парижі відхилив їхню справу в середу, а це означає, що LFP не анулюватиме контракт, підписаний між Мбаппе та ПСЖ у травні.

Суд встановив, що контракт Мбаппе не містить доказів серйозної та безпосередньої шкоди.

Нагадаємо, Мбаппе вирішив продовжити свій контракт і залишитися в Парижі замість того, щоб приєднатися до Реала, який хотів отримати його безкоштовно. Потім Ла Ліга оголосила про намір подати до суду на ПСЖ.