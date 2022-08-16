Керер змінить Париж на Лондон.
Тіло Керер, Getty Images
16 серпня 2022, 14:10
Вест Гемблизький до завершення угоди по хавбеку ПСЖ Тіло Кереру, повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо. Самі парижани також хочуть продати гравця.
Зустріч відбулася вчора, і тепер німецький футболіст надає перевагу саме "молотобойцям" перед Севільєю, яка у свою чергу переключилася на оборонця Баварії.
У минулому сезоні Тіло провів у складі ПСЖ 27 матчів у Лізі 1 і забив 2 голи.
Нагадаємо, скаути Вест Гема були присутні на матчі київського Динамо.