Англія

Керер змінить Париж на Лондон.

Вест Гемблизький до завершення угоди по хавбеку ПСЖ Тіло Кереру, повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо. Самі парижани також хочуть продати гравця.

Зустріч відбулася вчора, і тепер німецький футболіст надає перевагу саме "молотобойцям" перед Севільєю, яка у свою чергу переключилася на оборонця Баварії.

У минулому сезоні Тіло провів у складі ПСЖ 27 матчів у Лізі 1 і забив 2 голи.

Нагадаємо, скаути Вест Гема були присутні на матчі київського Динамо.