Вест Гемблизький до завершення угоди по хавбеку ПСЖ Тіло Кереру, повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо. Самі парижани також хочуть продати гравця.

Зустріч відбулася вчора, і тепер німецький футболіст надає перевагу саме "молотобойцям" перед Севільєю, яка у свою чергу переключилася на оборонця Баварії.  

У минулому сезоні Тіло провів у складі ПСЖ 27 матчів у Лізі 1 і забив 2 голи.

Нагадаємо, скаути Вест Гема були присутні на матчі київського Динамо.