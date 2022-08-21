Франция

Французький форвард відзначився результативним ударом уже на дев'ятій секунді зустрічі.

В даний час проходить поєдинок третього туру французької Ліги 1, в якому ПСЖ в гостях обіграє Лілль.

Рахунок у матчі було відкрито вже на дев'ятій секунді – нападаючий парижан Кіліан Мбаппе скористався передачею Ліонеля Мессі.

За інформацією bein Sports, це був найшвидший гол в історії матчів французького чемпіонату.

Для Мбаппе це був другий м'яч цього сезону. Перший матч сезону він пропустив через пошкодження.

Раніше повідомлялося, що адміністративний суд Парижа відхилив позов Ла Ліги про анулювання контракту Мбаппе.