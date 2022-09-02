Франция

Контракт підписано до літа 2024 року.

Алжирський вінгер Наполі Адам Унас перейшов до французького Лілля.

Сума трансферу склала 2 мільйони євро. 25-річний футболіст підписав із "мастифами" дворічний контракт. Раніше Унас виступав у Лізі 1 у складі Бордо та Ніцци.

Що цікаво, ще кілька днів тому Унас відзначився голом у ворота Лечче у складі "партенопеї".