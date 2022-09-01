Німеччина

Німецький клуб посилив оборонну лінію поля.

РБ Лейпциг активно працював на трансферному ринку для посилення оборонної лінії поля.

Як повідомляє офіційний сайт німецького клубу, новачком команди став захисник Парі Сен-Жермен Абду Діалло.

"Бики" підписав футболіста на правах орендної угоди терміном на рік.

Минулого сезону Абду Діалло провів 16 матчів на клубному рівні, у яких віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, що раніше Наполі провів зустріч з Діалло, щоб переконати його змінити клуб — вдалось, але перейшов він не в Наполі.