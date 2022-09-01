Німецький клуб посилив оборонну лінію поля.
Абду Діалло, фото Лейпциг
01 вересня 2022, 20:02
РБ Лейпциг активно працював на трансферному ринку для посилення оборонної лінії поля.
Як повідомляє офіційний сайт німецького клубу, новачком команди став захисник Парі Сен-Жермен Абду Діалло.
"Бики" підписав футболіста на правах орендної угоди терміном на рік.
Минулого сезону Абду Діалло провів 16 матчів на клубному рівні, у яких віддав одну результативну передачу.
Нагадаємо, що раніше Наполі провів зустріч з Діалло, щоб переконати його змінити клуб — вдалось, але перейшов він не в Наполі.